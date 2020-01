Kenneth Vermeer dicht bij vertrek bij Feyenoord

Hoe lang is Kenneth Vermeer nog te zien in het shirt van Feyenoord? Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Kenneth Vermeer is dicht bij een vertrek bij Feyenoord. De 34-jarige doelman kan een contract tekenen in Los Angeles bij LA Galaxy en wacht op groen licht van Feyenoord. Trainer Dick Advocaat moet samen met de technisch directeuren Sjaak Troost en Frank Arnesen vandaag besluiten of ze bereid zijn de routinier transfervrij te laten vertrekken.