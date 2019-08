Meevaller voor Duitsland in aanloop naar Oranje

Hij zit zaterdag weer bij de selectie van Bayern München voor het competitieduel met FSV Mainz 05. De middenvelder is op de bank gestart.

Goretzka miste de eerste twee competitiewedstrijden van Bayern wegens een gekneusd dijbeen en hervatte donderdag de training. „Hij heeft geen spelritme”, zei trainer Niko Kovac van Bayern München. „Maar hij kan in ieder geval trainen met de nationale ploeg.”

Duitsland ontvangt het Nederlands elftal vrijdag in Hamburg. Drie dagen later staat een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland in Belfast op het programma.