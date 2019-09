Zoon Guus laat Maarten Lafeber flink schrikken

„Ik stond helemaal versteld”, zei Lafeber, die met een ronde van level par binnen kwam en rond de cutline staat. „Ik wist echt helemaal van niets en had ook niks door. Als je dan opeens Guus ziet staan, ben je zenuwachtiger voor hem dan voor jezelf. Je hoopt dan toch dat hij voor al die mensen een mooie bal slaat.”

Guus liet zijn vader vol trots zijn ronde vervolgen, want hij sloeg met zijn ijzer acht de bal keurig op de green. „Ik was heel erg zenuwachtig”, aldus Lafeber-junior. „Toen ik die bal goed raakte, gaf dat me wel een goed gevoel.”

Even later was er nog een opvallend moment op de hole waar amateurs het mogen opnemen tegen de pro’s. De 100-jarige Susan Hosang stal de harten van de toeschouwers en de golfers Patrick Reed, Thomas Pieters en Matt Wallace, die haar na de afslag vol respect de hand drukten. Haar deelname was er een met een knipoog naar het eeuwfeest van KLM en de honderdste editie van het KLM Open.

Joost Luiten met de 100-jarige Susan Hosang. Ⓒ Tim Buitenhuis

Dat de bal de green niet haalde, deed er niet toe. Ze straalde volop en nam de woorden van Joost Luiten eerder op de dag ter harte. „Welk advies ik wil meegeven? Ik denk dat u als 100-jarige alles al heeft meegemaakt, maar ga er vooral heel erg van genieten.”