Twitterfittie: Boris Becker hekelt ’rat’ Nick Kyrgios

Kyrgios, die de afgelopen jaren zelf regelmatig in opspraak raakte, heeft geen goed woord over de feestvierende Zverev die zich in dit coronatijdperk niet aan de quarantainevoorschriften had gehouden terwijl hij dat wel had beloofd.

Becker vond het overduidelijk maar niks dat Kyrgios uithaalde naar Zverev. „„Ik hou niet van ratten! Iedereen die collega’s vertelt hoe ze zich moeten gedragen, is geen vriend van mij! Kijk in de spiegel, want je denkt dat je beter bent dan wij”, twitterende de drievoudig Wimbledonkampioen.

Kyrgios is ook niet op zijn mondje gevallen dus die was er als de kippen bij om ook Becker op zijn nummer ter zetten. „In hemelsnaam Boris, ik doe dit niet om iemand de maat te nemen of om iemand onder de bus te gooien. Het is een wereldwijde pandemie en als iemand zo idioot is als Alex, dan roep ik hem tot de orde. Zo simpel is dat. ”

Onlangs was Zverev een van de deelnemers aan de Adria Tour, het toernooi van Novak Djokovic dat uitliep op een fiasco. Meerdere tennissers, onder wie Djokovic, raakten besmet met het coronavirus en ook veel begeleiders liepen het virus op. Zverev testte negatief, net als onder anderen Dominic Thiem.

Op beelden die uitlekten was te zien dat de spelers buiten de wedstrijden uitbundig feestvierden. Een week geleden bood Zverev zijn excuses aan en gaf hij te kennen dat hij de quarantainevoorschriften zou gaan volgen. Echter, dit weekend werd de Duitser opnieuw gespot in het nachtleven, ditmaal in Monte Carlo.

„Dus ik word wakker en ik zie over de hele wereld controversiële dingen gebeuren. Maar één ding dat me opviel was Sascha Zverev. Weer hij, kom op. Hoe egoïstisch kun je zijn?”, zei Kyrgios in een videoboodschap op Instagram.

„Sorry zeggen tegen het publiek en niet je verantwoordelijkheid nemen. Ga veertien dagen binnen zitten en neem je vriendin mee. Dit maakt me boos, de tenniswereld maakt me boos.”