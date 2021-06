Jong Oranje niet opgewassen tegen Jong Duitsland en mist EK-finale

Jong Oranje startte met dezelfde elf basisspelers als maandag tegen Jong Frankrijk. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi schakelde de titelfavoriet toen verrassend uit (2-1).

Nederland begon rampzalig. Al na 29 seconden spelen lag de bal achter doelman Justin Bijlow. Na een fraaie voorzet van Lukas Nmecha (buitenkantje voet) kon Florian Wirtz van dichtbij binnen tikken. In de achtste minuut was het opnieuw de 18-jarige Wirtz die met een laag schot voor de tweede Duitse treffer tekende.

Wirtz viert op geheel eigen wijze zijn eerste treffer. Ⓒ BSR Agency

In de 19e minuut kwam Jong Oranje nog goed weg. Een vrije trap van Mërgim Berisha belandde op de paal. Enkele minuten later had Justin Kluivert (na een steekbal van Calvin Stengs) voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar zijn schot belandde recht op het lichaam van keeper Finn Dahmen. Het bleek de enige grote kans van Nederland in de eerste helft.

Na 20 minuten namen de Duitsers wat gas terug, maar het was toch weer Wirtz die na ruim een half uur een kans kreeg op de 3-0. Dit keer wist Bijlow erger te voorkomen.

Berisha

In de openingsfase van de tweede helft probeerde Oranje het initiatief iets meer in handen te krijgen. Er was een mogelijkheid voor Myron Boadu op 2-1, maar Dahmen greep goed in en voorkwam dat hij kon binnenkoppen.

De Duitsers hadden definitief de genadeklap kunnen geven, maar hadden de pech dat de bal twee keer in korte tijd op de paal belandde. Evenals voor rust was het Berisha die tot twee keer toe het geluk niet aan zijn kant had.

Wirtz (m) loopt juichend weg na de 2-0 met links Lukas Nmecha en rechts Ridle Baku. Ⓒ AFP

Schuurs

Met nog ruim 20 minuten op de klok was daar dan toch de 2-1 voor Nederland. Geheel tegen de verhouding is was het Perr Schuurs die de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Opeens leek de spanning in de wedstrijd weer terug, maar het lukte Jong Oranje niet om kansen te creëren. Enkele minuten voor tijd was het Myron Boadu die de 2-2 leek te maken, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. En daar bleef het bij. In de vier minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord. Het is voor de derde keer op rij dat Jong Duitsland in de EK-finale staat.

Perr Schuurs zorgde voor zijn 2-1 dat de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug kwam. Ⓒ REUTERS

Portugal

Duitsland speelt de finale tegen Portugal. Het team van bondscoach Rui Jorge won eerder op de avond de andere halve eindstrijd met 1-0 van de van Spanje.

De treffer viel pas laat in de wedstrijd. Na een voorzet vanaf de rechterkant van middenvelder Fábio Vieira werkte verdediger Jorge Cuenca de bal via de onderkant van de lat in zijn eigen doel.

De finale is zondag om 21.00 uur in Ljubljana.