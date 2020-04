’Ook tijdens EK 2021 Oranje-feestje in Amsterdam’

Als gevolg van de coronacrisis is de Europese eindronde een jaar verschoven. De UEFA onderzoekt nu of de speelsteden en stadions dan opnieuw beschikbaar zijn.

Amsterdam is met de Johan Cruijff ArenA een van de twaalf locaties. ArenA-directeur Henk Markerink had voor volgend jaar zomer al "een paar mooie dingen met potlood op de agenda gezet". Om in juni 2020 drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales van het EK te kunnen huisvesten, moet de ArenA de plannen wijzigen. Ook voetbalbond KNVB, de gemeente Amsterdam en Schiphol zitten in de organisatie van de EK-wedstrijden in Nederland.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is "de grondhouding van alle betrokken partijen positief" om komend jaar alsnog het EK te huisvesten, maar is er nog geen beslissing genomen.

De Johan Cruijff ArenA, de thuishaven van Ajax, bestaat volgend jaar 25 jaar. "Laten we er nu maar helemaal een prachtig jubileumjaar van maken", zei Markerink afgelopen maand, nadat de UEFA had besloten het EK te verplaatsen. "Ik verwacht dat we in 2021 de hele zomer met het EK en alle geplande artiesten kunnen vullen."

De andere speelsteden van het EK zijn Rome, Bakoe, München, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Londen, Glasgow, Boekarest, Bilbao, Dublin en Boedapest. "Het EK vindt tussen 11 juni en 11 juli 2021 plaats en het is de bedoeling dat we hetzelfde wedstrijdschema en dezelfde locaties hebben", aldus de UEFA.

De Europese federatie praat ook al met Libéma over het opnieuw huren van de Expo Haarlemmermeer. Het evenementencomplex nabij Schiphol is aangewezen als International Broadcast Centre, de plek waar alle tv-signalen uit de stadions samenkomen en worden doorgestuurd naar alle uitzendgerechtigden over de hele wereld.