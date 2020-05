Sport Kort: Anderlecht scheidt na 39 jaar van hoofdsponsor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Anderlecht na 39 jaar op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

17.13 uur: De Belgische voetbalclub Anderlecht moet na 39 jaar op zoek naar een nieuwe hoofd- en shirtsponsor. Het contract met de bank BNP Paribas Fortis is in onderling overleg beëindigd, zo bevestigen beide partijen.

Het is het einde van een tijd[perk want de bank was sinds 1981 de voornaamste sponsor van de Brusselse recordkampioen. In die periode werden één Europese en vier nationale bekers gewonnen terwijl Anderlecht zeventien keer de Belgische landstitel veroverde. Dat gebeurde eerst met de G van Generale Bank op de shirts. Na de fusie met ASLK werd dat Fortis, een naam die in 2009 veranderde in BNP Paribas Fortis.

Volgens directeur Karel van Eetvelt zijn onderhandelingen met een nieuwe sponsor „in de afrondende fase.” Het gaat mogelijk om de bank Belfius, voormalig shirtsponsor van Club Brugge.

Olympische Spelen: India denkt aan organisatie 2032

17.01 uur: India heeft interesse om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Daarmee zou het op één na dichtstbevolkte land ter wereld mogelijk een concurrent worden van het Ruhrgebied, de Duitse regio die ook belangstelling heeft. Ook Australië is een mogelijke kandidaat voor de eerste te vergeven Spelen. Volgend jaar is Tokio alsnog aan de beurt na het uitstel vanwege de coronacrisis. Voor 2024 en 2028 zijn Parijs en Los Angeles al aangewezen.

„We zijn in ieder geval geïnteresseerd en hebben het Internationaal Olympisch Comité dat per brief duidelijk gemaakt”, zei Narinder Dhruv Batra, de voorzitter van het Indiaas olympisch comité. Als voorproefje wil zijn land in 2026 de Jeugd Olympische Spelen huisvesten. Om de kandidatuur officieel te maken wacht nog wel overleg met de overheid. Dat is vanwege de coronacrisis momenteel niet mogelijk. Batra rekent in augustus of september op vervolgstappen.

Zwemmen: Verplaatst WK zwemmen nu in mei 2022 in Fukuoka

09.32 uur: De eerstvolgende wereldkampioenschappen zwemmen zijn van 13 tot en met 29 mei 2022 in de Japanse stad Fukuoka. Wereldzwembond FINA bereikte met alle betrokkenen een akkoord over een nieuwe datum nadat het toernooi, dat eigenlijk voor de zomer van 2021 op de kalender stond, moest worden verplaatst vanwege de verschuiving van de Olympische Spelen. Dat evenement werd als gevolg van de coronapandemie een jaar vooruitgeschoven, naar de zomer van 2021.

„Na overleg met alle betrokken partijen kennen we geen twijfel dat het toernooi onder de best mogelijke omstandigheden kan worden gehouden. We kijken er nu al naar uit”, liet FINA-voorzitter Julio Maglione optekenen. „In een hoogst onzekere tijd hoopt de FINA betrokkenen wat duidelijkheid te bieden voor hun planning.” Volgend jaar zouden de WK zwemmen in juli worden gehouden.