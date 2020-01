Evenepoel en Sevilla vechten bijzonder duel uit

De deze week 20 jaar geworden Evenepoel (en dus geboren in 2000) geldt als een regelrecht wonderkind. Vorig seizoen, toen hij debuteerde als prof, won hij direct de Ronde van België en de Clasica San Sebastian. Bovendien kroonde hij zich in Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden.

Sevilla maakt al sinds 1998 deel uit van het profpeloton en fietste nog met mannen als Michael Boogerd en Lance Armstrong. In 2001 eindigde hij als tweede in de Vuelta a España.

Oscar Sevilla rijdt nog steeds ereplaatsen bijeen. Ⓒ EPA

Evenepoel, rijdend voor het succesvolle Deceuninck-Quick-Step, gaat na de tijdrit van dinsdag, die hij met overmacht won, florissant aan de leiding. Zijn voorsprong op nummer twee Filippo Ganna bedraagt 33 seconden.

Sevilla volgt met een achterstand van een minuut en negen seconden op plek drie. Na de rustdag van donderdag volgt vrijdag de koninginnenrit, met aankomst op de pittige Alto Colorado.

"Ik zou bij wijze van spreken zijn vader kunnen zijn"

„Remco is heel sterk”, aldus Sevilla, rijdend voor het Colombiaanse Team Medellin, in gesprek met ESPN. „Hij is een ongelooflijk talent. Hij heeft in de tijdrit bewezen wat een groot kampioen hij is, ondanks zijn leeftijd. Ik zou met mijn 43 jaar bij wijze van spreken zijn vader kunnen zijn, maar dat motiveert mi juist om vrijdag volop de strijd aan te gaan op Alto Colorado. Daar kennen we de eindwinnaar van de Ronde van San Juan.”

Evenepoel is vol vertrouwen dat hij de Ronde van San Juan kan winnen. Vorig jaar, toen hij zijn eerste race als prof reed, werd hij nog negende in de Argentijnse etappekoers.

„Als ze aanvallen, moet ik enkel volgen”, zo blikte Evenepoel in gesprek met Het Nieuwsblad vooruit op de bergrit van vrijdag. „Ik hoef dus niets te doen. Ik sta 33 seconden voor op Ganna, maar de gevaarlijkste kerel wordt Oscar Sevilla. Ganna weegt zo’n twintig kilogram meer dan ik. Ik zit rond de 63 kilo, hij rond de 84. Ik denk dat het verschil in gewicht net iets te groot is. Ik moet gewoon in mezelf geloven.”

De Vuelta a San Juan eindigt zondag met een sprintrit. Zaterdag staat een heuveletappe op het programma.