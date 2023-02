Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen ’vliegt’ richting leiderstrui in UAE Tour Krankzinnige snelheid Evenepoel: ’Maximaal 71 kilometer per uur’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De wielerploeg van Soudal - Quick Step met Remco Evenepoel gaat van start in de ploegentijdrit in de UAE Tour. Ⓒ ANP/HH

PORT KHALIFA - Het scheelde slechts één tel, maar de demonstratie van Remco Evenepoel was weergaloos. In de laatste 1,5e kilometer trok hij de Soudal-Quick-Step-trein naar een krankzinnige snelheid van 71 kilometer per uur, om EF Education van de eerste plek te stoten. Na de zege van Tim Merlier op de eerste dag, pakte de Belgische formatie ook de winst in de ploegentijdrit. Evenepoel staat in dezelfde tijd als leider Luke Plapp, maar kan woensdag tijdens de bergrit naar Jebel Jais een voorschot nemen op de eindwinst in de UAE Tour.