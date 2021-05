‘Ajax denkt na over terughalen Brian Brobbey’

Uiteraard gaat het over de Klassieker van zondag en de vraag of de spelers van Feyenoord nu wel of geen erehaag moeten vormen voor landskampioen Ajax. En hoe is de stemming tussen trainer Dick Advocaat en de spelers, na de afgang (3-2 verlies) van vorige week bij ADO Den Haag?

Ook gaat het over mogelijke toekomstige transfers van Ajax, Feyenoord en PSV. Volgens Verweij richt Ajax zich op een spits, een linksback en verderdiger achter Jurriën Timber. En zal Noni Madueke vertrekken bij PSV? Coach Roger Schmidt wil graag dat de talentvolle aanvaller in Eindhoven blijft.

Verder: de tankpassen van ADO Den Haag, het ontbreken van publiek bij de laatste wedstrijden in het betaald voetbal en alles over de titelrace in Spanje.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.