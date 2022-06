Lieke Klaver en Tony van Diepen sneller dan ooit in Parijs

Ook Tony van Diepen verkeert in topvorm op zijn specialiteit, de 800 meter. Voor de derde keer deze maand scherpte hij zijn persoonlijk record aan, dit keer met een tiende tot 1.44.18. Dinsdag verbeterde hij zich in het Finse Turku nog naar 1.44.28, eerder op 3 juni scherpte hij zijn record in het Poolse Bydgoszcz al aan naar 1.44.31. Van Diepen liep in de eindsprint aan de leiding maar kreeg een duw van de Fransman Benjamin Robert, die daarop gediskwalificeerd werd. De 26-jarige Nederlander werd uiteindelijk verdienstelijk tweede in deze prestigieuze Diamond Leaguewedstrijd.

Zowel Klaver als Van Diepen heeft zich al gekwalificeerd voor de WK atletiek in Eugene in juli en de EK atletiek een maand later in München. Dat geldt nog niet voor Liemarvin Bonevacia, die zich via de ranking van de wereldatletiekbond hoogstwaarschijnlijk wel kan kwalificeren. De 33-jarige Bonevacia wist zich in zijn zesde 400 meter van het seizoen niet te verbeteren. Net als Klaver moest de olympisch finalist van Tokio ook vanuit de buitenbaan 8 starten, Hij ging voortvarender van start dan in zijn eerdere races, maar kwam tekort op het laatste rechte stuk en werd vijfde in 45.75 achter de ongenaakbare olympisch kampioen Jason Gardener van de Bahamas in 44.21.

Mike Foppen deed een poging in het snikhete Parijs de limiet voor de wereldkampioenschappen op de 5000 meter van 13.13.50 te slechten. De 25-jarige Foppen, die in 2020 in Monaco het Nederlands record van 13.13.06 evenaarde kwam tot 13.20.34. Geen WK-limiet maar wel aanzienlijk sneller dan de EK-limiet van 13.24.00.

Nadine Visser ontbrak in Parijs, terwijl ze afgelopen dinsdag in Finland nog uitstekend presteerde met twee snelle horderaces. Op haar Instagramaccount gaf ze vandaag aan positief getest te hebben op corona. ,,Maar ik voel me inmiddels alweer geheel hersteld en zal dus meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen volgend weekend.” Deze NK atletiek in Apeldoorn vormen de generale repetitie voor de wereldkampioenschappen, die van 15 tot en met 24 juli gehouden worden in Eugene.