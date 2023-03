Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe scherp is ’The Bullet’? Herstelde Jeffrey Herlings loopt niet hard van stapel: ’Eerste vijf GP’s opbouwen’

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Jeffrey Herlings. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Opnieuw een opmerkelijk begin van het wereldkampioenschap motorcross. In Argentinië ploffen dit weekeinde voor het eerst de starthekken neer voor een lang jaar met negentien Grand Prixs, maar bij de seizoensouverture van de topklasse (MXGP) ontbreekt wederom de rode nummer 1-plaat van de regerend wereldkampioen. Was twaalf maanden geleden Jeffrey Herlings de grote afwezige vanwege een blessure die de KTM-rijder heel 2022 aan de kant hield, ditmaal laat Tim Gajser verstek gaan. De Sloveen kwam onlangs na een luchtsprong met zijn Honda-motor zo hard ten val dat hij zijn bovenbeen brak. Het is nog altijd onzeker hoelang hij precies uit de roulatie is.