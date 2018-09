St. Juste hoopt stiekem ook op Nederlandse top drie

„Zo’n stap sluit ik ook helemaal niet uit, alleen: die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren? Zij passen - en kunnen dat ook - vaak eigen jeugd in. En dat kost ze niet eens iets. Ik heb de ambitie om de stap te maken en ik denk ook dat ik daar klaar voor ben. In de zomer moet ik daar klaar voor zijn, want dan zou het kunnen gebeuren. Het wordt een belangrijke periode waarin ik het beste van mezelf wil laten zien, ook voor Heerenveen.”

„Ik speel nu drie jaar in de basis bij SC Heerenveen. De tijd gaat héél hard. Op een gegeven maak je een keer een stap en dan moet je alles ondervinden. Er komt sowieso een periode in je carrière dat je het moeilijk krijgt. Daar houd je rekening mee. In een beginfase moet je overal acclimatiseren en natuurlijk kijk je heel goed naar het plan van een club met jou. Speelminuten zijn overal het belangrijkst. HSV was geïnteresseerd en er was een plan, daar had ik toen heel graag heen gewild. Je moet een keer in het diepe durven springen, maar daarbij wel slim zijn.”

