Sport Kort: Jumbo-Visma heeft marathonploeg met zes schaatsers rond

Schaatsen: Jumbo-Visma heeft marathonploeg met zes schaatsers rond

18.07 uur: Team Jumbo-Visma heeft zes schaatsers gecontracteerd die vanaf komend seizoen het marathonteam vormen. De definitieve formatie bestaat uit Ingmar Berga (35), Erik Jan Kooiman (33), Mats Stoltenborg (27), Robert Post (27), Casper de Gier (24) en Harm Visser (19). Routinier Kooiman wist in 2018 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te winnen.

Peter de Vries is aangesteld als ploegleider, Diane Valkenburg als trainer en bewegingswetenschapper. Het team komt uit in de hoogste divisie van het marathonschaatsen en coach Jac Orie heeft de sportieve leiding.

„Ik ben blij met het team dat we hebben samengesteld”, zegt Orie, sportief directeur van de schaatsploeg. „Alle facetten komen aan bod, zo hebben we schaatsers voor marathons op kunstijsbanen en natuurijs, maar ook mensen die uitstapjes kunnen maken naar de langebaan.”

„Ik vind het een geweldige uitdaging om te kijken of we ook in het marathonschaatsen over een aantal jaren tot de topploegen kunnen behoren. De Vries heeft de laatste jaren aangetoond een erg goede ploegleider te zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Jumbo-Visma heeft al topteams in het langebaanschaatsen en het wielrennen.

Tennis: Laver Cup wijkt toch voor Roland Garros

18.00 uur: Het tennistoernooi om de Laver Cup, dat eind september in Boston zou worden gehouden, gaat dit jaar niet door. Door het coronavirus had de organisatie van Roland Garros zonder enig overleg besloten de start van dat grandslamtoernooi in Parijs te verplaatsen naar 20 september. De Laver Cup, een initiatief van Roger Federer waarbij een team van Europese tennissters het opneemt tegen de rest van de wereld, wilde aanvankelijk vasthouden aan de eigen datum.

„Het is jammer dat we een jaar moeten overslaan, maar op dit moment is het de juiste beslissing”, zei Federer, die aangaf dat ook volgend jaar Boston plaats van handeling zal zijn voor de vierde editie van het evenement. Het coronavirus heeft de tenniskalender volledig in de war geschopt. Wimbledon gaat dit jaar niet door, terwijl Roland Garros nu kort volgt op de US Open, het eerstkomende grandslamtoernooi.

Atletiek: Wereldatletiekbond verzamelt medisch experts voor advies

16.08 uur: Wereldatletiekbond World Athletics gaat richtlijnen opstellen die bij massasportevenementen gebruikt kunnen worden om besmettingen met bijvoorbeeld het coronavirus tegen te gaan. Daarvoor heeft de bond samen met het International Institute for Race Medicine (IIRM), dat zich bezighoudt met de bescherming van gezondheid van atleten, een werkgroep opgericht.

In de werkgroep zullen ook medische experts namens de internationale bonden van het wielrennen (UCI), skiën (FIS), triatlon (ITU) en roeien (FISA) plaatsnemen, net als een vertegenwoordiger van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Als expert op het gebied van het voorkomen van de uitbraak van virussen is een beroep gedaan op de Brit Brian McCloskey. Hij maakt ook deel uit van een groep deskundigen die zich namens de wereldgezondheidsorganisatie WHO bezighoudt met de coronapandemie.

„We vormen deze werkgroep om vertegenwoordigers van duursporten samen te brengen om oplossingen te vinden. We willen haalbare en geschikte richtlijnen opstellen voor deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij massasportevenementen”, zei Stephane Bermon namens World Athletics. „Covid-19 gaf de doorslag om deze werkgroep op te richten.”

Organisatoren hebben eerder met besmettingsgevallen te maken gehad. Zo brak tijdens de WK atletiek in Londen in 2017 het norovirus uit in een atletenhotel.

Wielrennen: BinckBank Tour zoekt andere datum

15.10 uur: Organisator Golazo is hard op zoek naar een nieuwe datum waarop de BinckBank Tour kan worden verreden. De zevendaagse rittenkoers door Nederland en België stond gepland voor 31 augustus tot en met 6 september, maar in die periode is nu de Tour de France bezig. Vanwege de coronacrisis werd die ronde twee maanden uitgesteld.

Golazo heeft vrijdag meer wedstrijden moeten afgelasten. „Een maand geleden hebben we beslist om alle evenementen gepland tot en met 1 juni uit te stellen. Met de geldende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in het belang van ieders gezondheid, is nu ook voor de evenementen van juni de best mogelijke oplossing gezocht”, meldt het organisatiebureau.

Onder meer de Baloise Belgium Tour, die gepland stond voor 10 tot en met 14 juni, en de Elfstedenronde (7 juni) gaan dit jaar niet door. De organisatie zoekt nog wel een alternatieve datum in het najaar voor de Driedaagse Brugge-De Panne, die eerder in maart werd afgelast. Dat is, net als de BinckBank Tour, een wedstrijd uit de WorldTour.

Atletiek: Vier jaar schorsing voor Russische atletiekcoach

14.26 uur:

De Russische atletiekcoach Andrei Erimenko is voor vier jaar geschorst wegens een poging tot omkoping van een dopingcontroleur. Het antidopingpanel van het Russische antidopingbureau Rusada had de coach nog vrijgesproken, waarna de instantie zelf naar het sporttribunaal CAS stapte. Die veegde het besluit, genomen door één functionaris die geen reden voor straf zag, van tafel.

Het Rusada had tijdens de Russische atletiekkampioenschappen van 2017 in Sotsji gepoogd hordeloopster Joelia Maloejeva aan een urinetest te onderwerpen. De atlete probeerde die te omzeilen door te zeggen dat ze ziek was. Na lang wachten produceerde ze alsnog een urinemonster dat ze vervolgens kapot liet vallen toen ze zogenaamd flauwviel. Erimenko belde vervolgens een ziekenwagen om Maloejeva naar het ziekenhuis te laten brengen. Dat gebeurde „zonder enige reden”, zegt het CAS in een verklaring. De coach probeerde daarna de dopingfunctionaris om te kopen om zo een tweede controle te voorkomen.

Maloejeva was al eerder geschorst door het Rusada.

Paardensport: Bondscoach enduranceruiters stopt ermee

14.23 uur: De Belg Emile Docquier stopt als bondscoach van de Nederlandse enduranceruiters. Docquier was bijna tien jaar werkzaam in die functie bij paardensportbond KNHS.

Onder leiding van Docquier pakte het Nederlands enduranceteam brons bij het EK in 2015 en bij het WK het jaar erop. Docquier geeft als reden voor zijn vertrek aan dat de huidige structuur in de Nederlandse endurancesport te weinig bijdraagt aan Nederlandse successen in de topsport. De KNHS beloonde de Belg met de gouden KNHS-speld, die hem op een later tijdstip zal worden overhandigd.

Voetbal: Trainer Pastoor verlengt contract in Oostenrijk

14.22 uur: Trainer Alex Pastoor heeft zijn contract bij de Oostenrijkse voetbalclub SCR Altach met twee jaar verlengd. De 53-jarig Pastoor werkt nu ruim een jaar bij Altach, de club waarvoor hij zelf aan het einde van zijn actieve carrière ook nog even voetbalde. Hij wist de ploeg vorig seizoen te behoeden voor degradatie.

In het reguliere seizoen van de hoogste competitie in Oostenrijk, die uit twaalf clubs bestaat, eindigde Altach op de achtste plaats. De ploeg van Pastoor moet nu met vijf andere clubs in de play-offs om lijfsbehoud spelen. Vanwege de coronacrisis ligt de competitie echter al een tijdje stil. Het is de bedoeling dat de clubs volgende week in kleine groepjes weer kunnen beginnen met trainen.

„Ik voel me erg op mijn gemak bij Altach, zowel sportief als privé”, aldus Pastoor. „Ik zie nog steeds veel potentie bij deze club en met ons jonge team.” Pastoor werkte eerder als hoofdtrainer bij onder meer Excelsior, NEC, AZ en Sparta Rotterdam.

Basketbal: Kroaat Rudez nieuwe coach basketballers Donar

14.20 uur: De Kroaat Ivan Rudez is de komende drie seizoenen de coach van de basketballers van Donar. Rudez volgt in Groningen Erik Braal op, die met Donar de afgelopen vijf seizoenen onder meer drie landstitels won en twee keer de nationale beker. In 2018 bereikte de club bovendien de halve finales van de FIBA Europe Cup.

Rudez (40) was eerder als coach actief in Zwitserland en werkte als bondscoach voor de Slowaakse bond. Het afgelopen seizoen bereikte hij met Karlsruhe de play-offs in Duitsland, maar in het begin van dit jaar werd hij door die club ontslagen.

„We waren op zoek naar een coach met internationale ervaring, aantoonbaar succesvol, met een passende basketbalfilosofie en de juiste persoonlijkheid”, vertelt bestuurslid technische zaken Martin de Vries.

„Ivan past in de traditie, vergelijkbaar met Ivica Skelin en Erik Braal, om als jonge ambitieuze coach met bewezen kwaliteiten bij Donar aan de slag te gaan en daarmee een belangrijke stap in zijn carrière te zetten. Ivan heeft de Kroatische roots net als Skelin en de moderne analytische benadering van Erik Braal. Bovendien heeft hij een groot netwerk opgebouwd waar wij mede van kunnen profiteren”, aldus De Vries.

Voetbal: Simons verruilt Club Brugge voor Zulte Waregem

10.39 uur: De Belgische oud-voetballer Timmy Simons verlaat Club Brugge. De 43-jarige Simons wordt assistent van hoofdtrainer Francky Dury bij Zulte Waregem. „Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière, ik hoop hier veel te mogen leren en ’Essevee’ sterker te maken”, zegt Simons, die in zijn lange carrière meer dan duizend wedstrijden speelde.

Het grootste deel daarvan deed hij in dienst van Club Brugge, de ploeg waarbij hij in 2018 zijn loopbaan beëindigde. De 94-voudig international van de ’Rode Duivels’ ging toen verder als assistent van de toenmalige hoofdtrainer Ivan Leko. Vorig jarig werd hij trainer van de Onder 16 bij Club Brugge.

„Ik kreeg een mooi aanbod van Zulte Waregem waar ik nu graag op inga, om verdere ervaring op te doen. Ik hoop ooit bij ’Club’ te kunnen terugkeren als (hoofd)trainer, dat blijft mijn ambitie”, aldus Simons, die tussen 2005 en 2010 met PSV drie landstitels veroverde. In dienst van Club Brugge werd de middenvelder vier keer kampioen.

Algemeen: Trump wil terug naar goede, oude tijd met sport op tv

08.39 uur: De Amerikaanse president Donald Trump wil naast de economie ook de sport in zijn land geleidelijk weer gaan opstarten. „Maar dat zal veelal wel gebeuren zonder publiek. Gemaakt voor de televisie, zoals in die goede, oude tijd”, zei Trump tijdens de persconferentie in het Witte Huis waarin hij zijn ’driefasenplan’ onthulde.

De president wil stap voor stap alles weer opstarten. Staten waarin het coronavirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat Trump betreft hun activiteiten „morgen hervatten.” De president benadrukte dat niet het Witte Huis, maar de gouverneurs van de staten de leiding hebben in dit proces.

De grote Amerikaanse sportcompetities NBA (basketbal), MLB (honkbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en NFL (American football) zullen in eerste instantie zonder publiek worden hervat. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. De tweede stap is dat er weer een beperkt aantal toeschouwers naar binnen mogen. „Er zullen dan steeds twee lege stoelen tussen hen in zijn op de tribunes”, aldus Trump. „En uiteindelijk, als het virus weg is, zullen we weer volle stadions hebben en van sport kunnen genieten zoals het moet zijn.”

Wielrennen: Tom Boonen schenkt tablets aan ziekenhuis

08.26 uur: Tom Boonen heeft het ziekenhuis in zijn woonplaats Mol verblijd met de schenking van enkele tablets. Op die manier kunnen patiënten vanuit hun gedwongen isolatie toch contact houden met hun familie en vrienden.

„Iedereen is heel goed bezig, dat merk ik ook in mijn eigen straat”, zegt de ex-wereldkampioen wielrennen in een video op Facebook. „Mensen passeren en houden afstand. Ze komen buiten, maar het is wel heel rustig in de straten. Ik denk dat de meeste mensen zich goed aan de maatregelen houden. Het is heel belangrijk dat we nog even volhouden.”