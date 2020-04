Sport Kort: Trump wil terug naar ’goede, oude tijd’ met sport op tv

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Trump wil terug naar goede, oude tijd met sport op tv

08.39 uur: De Amerikaanse president Donald Trump wil naast de economie ook de sport in zijn land geleidelijk weer gaan opstarten. „Maar dat zal veelal wel gebeuren zonder publiek. Gemaakt voor de televisie, zoals in die goede, oude tijd”, zei Trump tijdens de persconferentie in het Witte Huis waarin hij zijn ’driefasenplan’ onthulde.

De president wil stap voor stap alles weer opstarten. Staten waarin het coronavirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat Trump betreft hun activiteiten „morgen hervatten.” De president benadrukte dat niet het Witte Huis, maar de gouverneurs van de staten de leiding hebben in dit proces.

De grote Amerikaanse sportcompetities NBA (basketbal), MLB (honkbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en NFL (American football) zullen in eerste instantie zonder publiek worden hervat. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. De tweede stap is dat er weer een beperkt aantal toeschouwers naar binnen mogen. „Er zullen dan steeds twee lege stoelen tussen hen in zijn op de tribunes”, aldus Trump. „En uiteindelijk, als het virus weg is, zullen we weer volle stadions hebben en van sport kunnen genieten zoals het moet zijn.”

Wielrennen: Tom Boonen schenkt tablets aan ziekenhuis

08.26 uur: Tom Boonen heeft het ziekenhuis in zijn woonplaats Mol verblijd met de schenking van enkele tablets. Op die manier kunnen patiënten vanuit hun gedwongen isolatie toch contact houden met hun familie en vrienden.

„Iedereen is heel goed bezig, dat merk ik ook in mijn eigen straat”, zegt de ex-wereldkampioen wielrennen in een video op Facebook. „Mensen passeren en houden afstand. Ze komen buiten, maar het is wel heel rustig in de straten. Ik denk dat de meeste mensen zich goed aan de maatregelen houden. Het is heel belangrijk dat we nog even volhouden.”