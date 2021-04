Hakim Ziyech ziet Chelsea vanaf de bank grote stap richting halve finale Champions League zetten

Voor Hakim Ziyech was bij Chelsea geen rol weggelegd in de wedstrijd. Coach Thomas Tuchel hield de voormalig Ajacied de hele wedstrijd op de bank. Bij veelvoudig Portugees kampioen Porto maakte aanvoerder Pepe voor de 103e keer zijn opwachting in een wedstrijd van de Champions League

Beide duels tussen Porto en Chelsea worden vanwege de maatregelen rond het coronavirus gespeeld in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. De return is over een week en dan speelt Chelsea officieel 'thuis'.

Beide ploegen waren ook al eens winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi. De Portugese club zegevierde in 2004 in de Champions League en won in 1987 zijn voorganger, de Europa Cup 1. Voor Chelsea is het korter geleden. In 2012 was de Engelse club de beste in de Champions League.

De eerste helft kende niet veel hoogtepunten. Porto leek de score te openen, maar de fraaie volley van Mateus Uribe ging net over. Na een dik half uur kwam Chelsea op voorsprong door Mount. De oud-speler van Vitesse nam een voorzet van Antonio Rüdiger aan, draaide knap weg bij zijn tegenstander en schoot de bal hard langs Porto-doelman Agustín Marchesín.

De tweede helft begon met een grote kans voor Timo Werner om er 2-0 van te maken voor Chelsea, maar de Duitse spits die in de afgelopen 32 wedstrijden slechts twee keer scoorde, kopte de afgemeten pass van Mount over het doel. Daarna voerde Porto de druk enigszins op, maar een schot van Moussa Maréga stuitte op Chelsea-keeper Edouard Mendy, terwijl Luis Diaz de bal net naast mikte.

Het duel wilde niet echt ontvlammen, Porto bleek niet bij machte het Chelsea echt moeilijk te maken. In de slotfase onderschepte Chilwell een pass van Jesús Corona en rondde de aanval zelf kundig af: 0-2.