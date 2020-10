De Boer baalt: ’Vijf kansen, daar moet er een van in’

„Zij speelden heel gegroepeerd, het was moeilijk om er doorheen te komen”, zei De Boer bij de NOS. „We hadden een paar goede momenten in de eerste helft en gaven niks weg, maar je wil meer creëren. Maar het baltempo hooghouden tegen zo’n tegenstander is ontzettend moeilijk.”

Dat Oranje niet scoorde in Zenica, stak De Boer wel. „Zeker na het inbrengen van Steven Berghuis kwam er wat schwung in. Hij deed het opnieuw uitstekend, maar ik denk dat mijn keuze om te starten met Donyell Malen en Quincy Promes te rechtvaardigen was. Ook achteraf. En van de drie, vier, vijf grote kansen die we krijgen, moet je er gewoon zeker eentje maken.”