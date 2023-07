Premium Het beste van De Telegraaf

WK-leider is de baas bij Red Bull: 'Zonder snelste ronde zou hij boos zijn geweest' Na zege van vader Jos kan Max Verstappen niet achterblijven

Door Erik van Haren

Max Verstappen Ⓒ Frits van Eldik Fotografie

SPIELBERG - Wie is de baas binnen een Formule 1-team? Is dat de coureur in de auto of het hele team van engineers aan de pitmuur én in de fabriek op afstand? Bij Red Bull Racing is het wel duidelijk. Daar deelt Max Verstappen de lakens uit én – misschien nog wel belangrijker – vertrouwt het team uiteindelijk volledig op de kunde van de WK-leider.