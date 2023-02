Ajax sluipt naar top Eredivisie

Na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1), dat Alfred Schreuder op 26 januari de kop kostte, stond Ajax op de beschamende vijfde plek. Zeven punten achter koploper Feyenoord, vijf achter AZ en één punt achter PSV en FC Twente. Ruim drie weken en aanhoudend puntenverlies in de top-vijf later ziet de wereld er in Amsterdam opeens heel anders uit. De rivaal uit Rotterdam, die met een slechter doelsaldo nog op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA, is tot op drie punten genaderd en AZ (twee punten), PSV (drie) en FC Twente (zes) staan inmiddels zelfs op achterstand.

Ajax heeft de titel in eigen hand, maar doet er verstandig aan zich geen zand in de ogen te laten strooien door dit nieuwe perspectief. Hoewel de zege op Sparta redelijk eenvoudig tot stand kwam, oogde het elftal van Heitinga bij vlagen kwetsbaar. Dat kwam mede door de keuze van de trainer, die ten opzichte van het tegenvallende duel met Union Berlin Edson Alvarez in de laatste lijn posteerde en met Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Berghuis een aanvallend middenveld formeerde.

Steven Bergwijn was actief, maar weinig gelukkig in de afronding. Ⓒ ProShots

Sparta-trainer Maurice Stein deed zijn achternaam eer aan en trok een muur op. Maar na zes minuten schoot Ajax daar het eerste gat in. Na een voorzet van Devyne Rensch en een volley van Klaassen had Dusan Tadic de bal voor het binnenwerken (1-0). Met een bekeken wippertje stelde de in de spits weer volop leverende aanvoerder vervolgens de sterk spelende Taylor in staat de wedstrijd te beslissen (2-0). De opgeleefde Steven Bergwijn had zijn vertrouwen voor rust verder kunnen opvijzelen, maar schoot alleen voor Sparta-keeper Nick Olij in het zijnet.

De vleugelaanvaller dwong na dik een uur spelen wel een penalty af, na ingrijpen van de VAR, die Tadic feilloos benutte. Het was de honderdste goal van de Serviër in het shirt van Ajax. In de slotfase werd het ook nog 4-0. Mohammed Kudus krulde op fraaie wijze een vrije trap langs de muur en eerde bij het juichen zijn overleden landgenoot Christian Atsu.