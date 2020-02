Michael van Gerwen in voetsporen Muhammad Ali

Mighty Mike doet op 5 en 6 juni samen met Peter Wright, Gerwyn Price, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en ’Super Mama’ Fallon Sherrock mee aan de US Darts Masters.

Aspinall reist als titelverdediger af naar de Verenigde Staten. Vorig jaar kroonde hij zich in Las Vegas tot kampioen. Het is de eerste keer dat in Madison Square Garden wordt gedart. Het toernooi vindt in het Hulu Theater plaats, dat deel uitmaakt van het stadioncomplex.

De acht darters nemen het in de Big Apple op tegen een achttal Amerikanen en Canadezen. Die strijden gedurende het weekeinde in een afzonderlijk toernooi ook om het Noord-Amerikaans kampioenschap. De winnaar plaatst zich voor het WK van de PDC dat in december in Londen plaatsvindt.