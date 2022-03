Opnieuw geweldig resultaat Olav Kooij in Tirreno-Adriatico

De pas 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma kwam in de derde etappe na 170 kilometer als nummer drie over de finish. Kooij moest woensdag alleen de superieure Australische winnaar Caleb Ewan en Arnaud Demare laten voorgaan. De rit ging over heuvelachtig terrein van Murlo naar Terni.

Dinsdag eindigde de renner uit Numansdorp als tweede in de tweede rit in de Italiaanse rittenkoers. Hij was toen de jongste wielrenner op het podium van de Tirreno sinds 1981. De Belg Tim Merlier won dinsdag.

Filippo Ganna had geen moeite om zijn leidende positie in het klassement vast te houden. Donderdag volgt een rit van Cascata delle Marmore naar Bellante. De finish ligt daar na een klim van zo'n 4 kilometer met een gemiddelde stijging van iets meer dan 5 procent.