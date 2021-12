Premium Het beste van De Telegraaf

Sport in 2021 | 50 jaar na eerste EC1-zege van Ajax: ’Wij zijn de enige drie basisspelers die nog leven’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Heinz Stuy, de legendarische Ajax-doelman die driemaal op rij de nul hield in de Europa Cup 1-finale. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Op 2 juni was het exact vijftig jaar geleden dat het gouden Ajax van Rinus Michels op Wembley zijn eerste grote internationale triomf boekte: de Europa Cup voor landskampioenen. Het Griekse Panathinaikos moest er op het heilige Londense gras met 2-0 aan geloven. Heinz Stuy (76), de in Duitsland geboren IJmuidenaar, hield zijn doel schoon. Net als in de volgende twee finales. Dit verhaal werd op 30 mei gepubliceerd.