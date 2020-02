Geschiedenis enige houvast voor Ajax

Ajax baalt in Almelo. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Wacht even met het afschrijven van Ajax. Zelfs na een kansloze nederlaag in Europa bij Getafe en het verlies bij Heracles Almelo. Even ter herinnering. Op 9 februari 2019 verloren de Ajacieden na een stroeve herstart met een gelijkspel thuis tegen Heerenveen en een zware nederlaag bij Feyenoord ook bij Heracles en gingen Erik ten Hag & co vijf dagen later in de Johan Cruijff Arena onderuit tegen Real Madrid.