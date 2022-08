Premium Het beste van De Telegraaf

Na bijna dood fier in het rood Zet wonderkind Remco Evenepoel rivalen in Vuelta verder op achterstand?

Hans Ruggenberg

Remco Evenepoel: „Er is nu geen stress. We moeten gewoon relaxt blijven koersen. Er komen lastige ritten aan, waarin het doel is de trui te behouden.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Zijn talent was twee jaar geleden door een horrorcrash in de Ronde van Lombardije bijna verloren gegaan. Remco Evenepoel ontsnapte na zijn val in een ravijn aan de dood. Nu, 22 jaar jong, leidt hij in de Ronde van Spanje, nadat hij zijn rivalen in de verregende en koude zesde rit naar Pico Jano aan flarden reed. Drievoudig winnaar Primoz Roglic & co moeten dit loodzware weekeinde in achtervolging op het Belgische wonderkind, dat na zijn mislukte Giro d’Italia van vorig jaar nu wel zijn belofte hoopt in te lossen.