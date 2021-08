Liverpool zit met coronaregels in de maag en wil Mohamed Salah en Brazilianen niet afstaan

Egypte is momenteel roodgekleurd op de coronakaart van de Britse regering. Daardoor geldt dat mensen die in dat land zijn geweest tien dagen in quarantaine moeten. Omdat er vooralsnog geen akkoord over een uitzonderingsregeling is tussen de Premier League en de regering gelden die regels ook voor voetballers, zoals Salah.

Liverpool zou minder moeite hebben met de interland die daarna volgt, schrijft The Guardian. Egypte speelt drie dagen later uit tegen Gabon en dat land heeft momenteel een oranje kleur op de coronakaart. Maar dan mag Salah niet eerst naar Egypte afreizen. Want ook als hij vanuit Gabon naar het Verenigd Koninkrijk zou vliegen, gelden de quarantaineregels bij aankomst in Liverpool als hij dusdanig kort geleden nog in een roodgekleurd land was.

Brief aan de bond

Liverpool heeft zijn wens inmiddels ook kenbaar gemaakt, zo meldt de Egyptische voetbalbond EFA. „De Egyptische voetbalbond heeft een brief ontvangen van Liverpool FC waarin het zich verontschuldigt voor de absentie van de speler, Mohamed Salah, bij het nationale team gedurende de volgende interlandperiode.”

„De brief van de Engelse club verwees naar de voorzorgsmaatregelen die in Engeland zijn toegepast om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden, waardoor reizigers uit sommige landen na hun aankomst in Engeland voor een periode van 10 dagen in quarantaine worden geplaatst”, aldus de EFA.

Braziliaanse ploeg

Ook rondom het vrijgeven van de Braziliaanse internationals Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho zijn er problemen. Voor Brazilië geldt momenteel immers dezelfde kleurcode als voor Egypte. Dus zouden zij ook bij terugkeer tien dagen in isolatie moeten. Dit geldt overigens ook voor de Brazilianen van Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Leeds United, indien zij opgeroepen worden.

Daarbij is Liverpool sowieso al niet te spreken over het akkoord van de FIFA om de CONMEBOL drie interlands te laten inplannen gedurende de komende interlandbreak. Hierdoor speelt Brazilië in de nacht van donderdag op vrijdag pas tegen Peru. Dat is een dikke zestig uur voordat Liverpool in de Premier League weer aan de bak mag tegen Leeds United, terwijl de spelers ook nog naar Europa moeten vliegen.

Het kwartet zou naast de confrontatie met Leeds ook de eerste Champions League-wedstrijd en het competitieduel met Crystal Palace moeten laten schieten vanwege de quarantaineregels.