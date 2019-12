Tennisster Wozniacki stopt na Australian Open

„Ik heb altijd gezegd dat er meer is in het leven dan tennis. De afgelopen maanden ben ik me dat steeds meer gaan realiseren. Het besluit heeft niets te maken met mijn gezondheid en is ook zeker geen vaarwel”, meldde de 29-jarige tennisster op Instagram.

Wozniacki won in haar carrière dertig WTA-toernooien, stond 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 droeg ze de Deense vlag bij de openingsceremonie.