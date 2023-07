Feyenoorder Giménez held van Mexico na winnende goal in finale Gold Cup

Mexico was al recordhouder met acht overwinningen in de Gold Cup en breidde de recordreeks verder uit. Het land won het toernooi eerder in 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 en 2019.

Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez deelden mee in de Mexicaanse vreugde. Zijn begonnen in de basis en speelden de hele finale mee.

Giménez was geen basisplaats gegund. Henri Martin nam positie in de punt van de aanval, maar hij slaagde er in de snelle en fysieke wedstrijd niet in te scoren. De spits van Feyenoord werd ingebracht in de hoop een late goal te forceren en dat gebeurde. De 22-jarige aanvaller scoorde in stijl. Hij kreeg in de 88e minuut de bal van Orbelin Pineda en begon aan een rush vanaf het middenveld richting het Panamese doel. Zijn schot met links ging scherp in de rechterhoek.

„Het is onbeschrijflijk”, zei Giménez. „Het is indrukwekkend hoe deze groep naar elkaar is gegroeid om beter te worden. Ik zeg het niet met woorden, de titel is het bewijs.”