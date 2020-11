Hoe Diego Maradona in 2017 het Brabantse Mierlo op zijn kop zette

Diego Maradona arriveert bij voetbalclub Mifano. Ⓒ HH/ANP

Diego Armando Maradona stortte zich na het bondscoachschap van Argentinië op het WK 2010 in voor de buitenwacht onbegrijpelijke ’projecten’. Zo werd hij onder meer voorzitter van de Wit-Russische club Dinamo Brest, trainde hij de Mexicaanse Eerste Divisionist Dorados de Sinaloa en trad hij in dienst bij Al Fujairah, een clubje op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Namens die club belandde hij drie jaar geleden twintig dagen in Nederland. Lees hieronder de reportage die destijds, op 9 augustus 2017, in De Telegraaf verscheen.