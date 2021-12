Max Verstappen verschaft zich met pole position uitstekende uitgangspositie voor Grand Prix Abu Dhabi

Verstappen bleef in de kwalificatie zijn rivaal Lewis Hamilton voor, de Brit vertrekt zondag vanaf P2, Lando Norris legde beslag op P3. De Nederlander start de race op zachte band, Hamilton doet dat op mediums. Verstappen klokte in Q3 een tijd van 1.22,109 en daar kon Hamilton niet onder komen. De Brit moest 0,371 seconde toegeven. Verstappen en Hamilton staan voor de zinderende ontknoping van het Formule 1-seizoen exact gelijk in punten in de strijd om de wereldtitel.

De laatste zes jaar werd de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi gewonnen door de coureur die vanaf pole position startte. Verstappen deed dat vorig jaar, in totaal stond hij drie keer eerder op het podium in Abu Dhabi (derde in 2018, tweede in 2019). Wel is het circuit dit jaar flink aangepast, met de hoop op meer inhaalacties.

Hamilton reed in Q1 de snelste tijd: 1.22,485. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas zat daar bijna drie tienden boven, terwijl Verstappen op ongeveer een halve seconde van Hamilton zat. De Nederlander reed echter slechts één snelle ronde. Na Q1 viel het doek voor Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Kimi Räikkönen, George Russell en Mick Schumacher, en voor Räikkönen betekende dat het einde van zijn laatste kwalificatie ooit. De Fin zegt de Formule 1 vaarwel.

Zowel Verstappen als Hamilton kwam in Q2 op de gele mediumband naar buiten. Halverwege de tweede sessie meldde de Nederlander een ’flat spot’, nadat hij linksvoor blokkeerde in de eerste bocht. Verstappen had geen vers setje mediums meer over, en kwam uiteindelijk dus weer op softs de baan op. Daarop reed hij vervolgens wel de snelste tijd, en start hij zondag net als ploeggenoot Sergio Pérez op softs. Hamilton en Bottas beginnen op mediums.

Een andere band biedt mogelijkheden qua te voeren strategie, en bij Red Bull werd vooraf al getwijfeld welke band de beste keuze was. Fernando Alonso, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll en Sebastian Vettel overleefden Q2 niet.

Eerder op de zaterdag klokte Hamilton de snelste tijd in de laatste vrije training. De Mercedes-rijder ging op het Yas Marina Circuit rond in 1.23,274. Verstappen deed dat in 1.23,488. Bij Verstappen werd tijdens de derde vrije training de achtervleugel vervangen, waardoor hij een tijdje stilstond in de garage.

De stand in de strijd om het wereldkampioenschap is precies gelijk. Verstappen en Hamilton hebben allebei 369,5 punt en degene die zondagmiddag de beste klassering noteert, is wereldkampioen. Hamilton heeft al zeven wereldtitels op zak, waaronder de onafgebroken reeks tussen 2017 en 2020. Verstappen werd nooit eerder wereldkampioen, hij werd de laatste twee seizoenen derde.

