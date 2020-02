Mourinho: ’Ging viral om de verkeerde reden’

Eerder deze week ging de Portugese oefenmeester viral. Op beeld was een van zijn stemmingswisselingen te zien. Mourinho sprong op en met een lach van oor tot oor uitte hij zijn blijdschap toen Hugo Lloris een strafschop van Manchester City stopte. En hij was helemaal in zijn nopjes toen de VAR geen tweede penalty toekende, toen Raheem Sterling naar het gras ging. Enkele tellen later kwam hij erachter dat Sterling voor een schwalbe zijn tweede geel had kunnen krijgen. Daar was Mourinho niet van gediend en reageerde furieus richting de vierde man.

„We krijgen nu ook het beeld te zien”, begint Mourinho zijn verhaal tegen Engelse media over de video die viral ging en miljoenen keren bekeken werd. „Dat is niet goed voor onze emoties, omdat we hetzelfde zien als de VAR. Ik begrijp ook dat het moeilijk is voor hen, maar soms zien zij niet wat wij wel zien. Mijn reactie was gebaseerd op de beelden die ik op het scherm zag. Ik bekeek de penalty, ik bekeek de schwalbe, ik bekeek alles. Daarbij komen emoties los en ik ging viral om de verkeerde reden”, aldus de Portugees.

Mourinho wilt ook nog even laten weten dat hij geen groot aanhanger is van de Video Assistent Referee. „Als de scheidsrechters niet naar het scherm mogen lopen en daardoor geen grote beslissingen kunnen nemen tijdens de wedstrijd, dan moeten ze de naam van de VAR veranderen”, aldus Mourinho. „Het zou VR moeten heten, video referee. Waarom? Omdat de scheidsrechters in het veld niet de belangrijke beslissingen nemen.”