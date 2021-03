Inter in titelstrijd tijd zonder Vidal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Internazionale in titelstrijd enige tijd zonder Vidal

14:57 uur Internazionale moet het in de titelstrijd in de Serie A enige tijd stellen zonder Arturo Vidal, die vrijdag een knieoperatie ondergaat. Hoe lang de Chileense middenvelder vermoedelijk langs de kant staat, maakte de koploper van Italië niet bekend.

Zonder Vidal (33) neemt Inter het zondag op tegen Torino. Ze kunnen dan al de achtste zege op een rij boeken in de competitie. Inter, dat 6 punten voorsprong heeft op stadgenoot AC Milan, mikt op de eerste landstitel sinds 2010.

Internazionale is niet meer actief in Europa. De ploeg van trainer Antonio Conte werd in de Champions League laatste in de groep.

Vidal kwam vorig jaar over van FC Barcelona, waar hij niet in de plannen van trainer Ronald Koeman voorkwam.

Atletiek: Gala FBK Games gaat door op zondag 6 juni

12.19 uur: Atletiekgala FBK Games gaat dit jaar door op zondag 6 juni, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Vorig jaar vonden de FBK Games in Hengelo geen doorgang in verband met het coronavirus.

„Het is fantastisch dat de wedstrijd doorgaat”, aldus wedstrijddirecteur Hans Kloosterman. „Hopelijk kan het ook plaatsvinden met ondersteuning van live publiek, want dat zou geweldig zijn voor alle atleten in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. We blijven in overleg met de Veiligheidsregio en gaandeweg het voorjaar zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn.”

Het evenement, de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland, bestaat uit zestien atletiekdisciplines; negen bij de mannen en zeven bij de vrouwen.

Golf: Redelijke start Luiten en Van Meijel op Qatar Masters

11.11 uur: Joost Luiten en Lars van Meijel zijn redelijk begonnen aan de Qatar Masters in Doha. De Nederlandse golfers noteerden op de openingsdag een ronde van -2.

Luiten noteerde op de eerste en zestiende hole een birdie en kwam verder zestien keer uit op het baangemiddelde. Van Meijel daarentegen sloeg vijf birdies, maar ook een bogey en zelfs een dubbele bogey, oftewel twee slagen boven par.

Darius van Driel kwam uit op één slag onder het baangemiddelde. Daan Huizing en Wil Besseling zijn nog bezig met hun eerste ronde.

Olympische Spelen: Amerikaanse sporters kunnen gevaccineerd naar Tokio

08.24 uur: De Amerikaanse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen kunnen waarschijnlijk allemaal gevaccineerd naar Tokio gaan. Volgens Sarah Hirshland, directeur van het Amerikaans olympisch en paralympisch comité USOPC, komen de atleten naar verwachting al voor de trials (kwalificatiewedstrijden) in juni aan de beurt om een prik tegen het coronavirus te halen.

„We zijn optimistischer dan ooit dat de atleten van Team USA ruim voor de Spelen zijn gevaccineerd en sommigen zelfs al voor hun trials”, zei Hirshland voorafgaand aan een bestuursvergadering. „Dat is geweldig nieuws. We zijn behoorlijk positief over het vaccinatieproces in de Verenigde Staten.”

Het land beschikt inmiddels over bijna 128 miljoen doses coronavaccins. Ruim 62 miljoen Amerikanen hebben al minimaal één prik gehad, bijna 33 miljoen inwoners van de VS zijn volledig gevaccineerd.

Hirshland weet dat niet alle sporters zich willen laten inenten voor vertrek naar Tokio. „We respecteren dat. Maar we verwachten dat een grote meerderheid ervoor kiest zich te laten vaccineren.” De Spelen beginnen op 23 juli. Naar verwachting gaan ruim zeshonderd Amerikaanse sporters naar Tokio.

Basketbal: Hoofdrol voor ’All Star’ Doncic bij hervatting NBA

07.48 uur: De Sloveense basketballer Luka Doncic heeft na zijn tweede optreden in de jaarlijkse All Star-wedstrijd ook weer de hoofdrol vertolkt bij Dallas Mavericks. De 22-jarige Doncic bezorgde zijn ploeg bij de hervatting van de NBA na een onderbreking van een week de winst op San Antonio Spurs: 115-104. De Sloveen tekende met 22 punten, 12 assists en 12 rebounds voor een zogeheten triple-double.

Doncic maakte zondag bij de All Star Game in Atlanta deel uit van het team van captain LeBron James, dat het jaarlijkse duel tussen de sterren uit de NBA met 170-150 won van het team van Kevin Durant. Doncic moest het doen met een bijrol; hij tekende voor 8 punten en gaf 8 assists.

Terug bij de Mavericks was de Sloveen zoals gebruikelijk de uitblinker. Hij bezorgde zijn ploeg de negentiende zege van het seizoen. Bij de Spurs, die op achttien zeges bleven staan, ontbrak LaMarcus Aldridge in de selectie. De 35-jarige Amerikaan staat op het punt om te vertrekken. „Dit is een win-winsituatie voor zowel LaMarcus als de club”, zei trainer Gregg Poppovich. Aldridge, die sinds 2015 voor de ploeg speelt en zevenvoudig All Star is, zit in het laatste jaar van zijn contract ter waarde van 24 miljoen dollar (omgerekend ruim 20 miljoen euro).

Voetbal: Ajax wil zonder vier basisspelers afstand nemen van Young Boys

07.00 uur: Zonder vier basisspelers wil Ajax vanaf 18.55 uur in de thuiswedstrijd tegen Young Boys een goede uitzichtpositie voor een plaats in de kwartfinale van de Europa League afdwingen. Trainer Erik ten Hag kan in een lege Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op de geblesseerde Daley Blind en Noussair Mazraoui. Ook doelman André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) moeten toekijken.

De koploper van de Eredivisie en finalist van de KNVB-beker treft een tegenstander in vorm. Young Boys is op weg naar de vierde landstitel, met een voorsprong van 19 punten op het als tweede geklasseerde Servette. Young Boys is al 16 duels op rij ongeslagen en won in de vorige ronde van de Europa League tweemaal van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Ajax en Young Boys treffen elkaar volgende week donderdag opnieuw, maar dan op het kunstgras in Bern. Het jarige Ajax is op die dag exact 121 jaar oud.