Sport Kort: Hoofdrol voor ’All Star’ Doncic bij hervatting NBA

Basketbal: Hoofdrol voor ’All Star’ Doncic bij hervatting NBA

07.48 uur: De Sloveense basketballer Luka Doncic heeft na zijn tweede optreden in de jaarlijkse All Star-wedstrijd ook weer de hoofdrol vertolkt bij Dallas Mavericks. De 22-jarige Doncic bezorgde zijn ploeg bij de hervatting van de NBA na een onderbreking van een week de winst op San Antonio Spurs: 115-104. De Sloveen tekende met 22 punten, 12 assists en 12 rebounds voor een zogeheten triple-double.

Doncic maakte zondag bij de All Star Game in Atlanta deel uit van het team van captain LeBron James, dat het jaarlijkse duel tussen de sterren uit de NBA met 170-150 won van het team van Kevin Durant. Doncic moest het doen met een bijrol; hij tekende voor 8 punten en gaf 8 assists.

Terug bij de Mavericks was de Sloveen zoals gebruikelijk de uitblinker. Hij bezorgde zijn ploeg de negentiende zege van het seizoen. Bij de Spurs, die op achttien zeges bleven staan, ontbrak LaMarcus Aldridge in de selectie. De 35-jarige Amerikaan staat op het punt om te vertrekken. „Dit is een win-winsituatie voor zowel LaMarcus als de club”, zei trainer Gregg Poppovich. Aldridge, die sinds 2015 voor de ploeg speelt en zevenvoudig All Star is, zit in het laatste jaar van zijn contract ter waarde van 24 miljoen dollar (omgerekend ruim 20 miljoen euro).

Voetbal: Ajax wil zonder vier basisspelers afstand nemen van Young Boys

07.00 uur: Zonder vier basisspelers wil Ajax vanaf 18.55 uur in de thuiswedstrijd tegen Young Boys een goede uitzichtpositie voor een plaats in de kwartfinale van de Europa League afdwingen. Trainer Erik ten Hag kan in een lege Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op de geblesseerde Daley Blind en Noussair Mazraoui. Ook doelman André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) moeten toekijken.

De koploper van de Eredivisie en finalist van de KNVB-beker treft een tegenstander in vorm. Young Boys is op weg naar de vierde landstitel, met een voorsprong van 19 punten op het als tweede geklasseerde Servette. Young Boys is al 16 duels op rij ongeslagen en won in de vorige ronde van de Europa League tweemaal van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Ajax en Young Boys treffen elkaar volgende week donderdag opnieuw, maar dan op het kunstgras in Bern. Het jarige Ajax is op die dag exact 121 jaar oud.