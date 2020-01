Ajax-voetballer Dest voelt zich onveilig en vertrekt uit Qatar

Dest is geboren in Almere, maar heeft een Amerikaanse vader en komt zodoende ook uit voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. Vanwege het conflict tussen Amerika en Iran wilde de rechtsback niet langer in Qatar blijven.

,,Sergiñio voelde zich niet comfortabel”, zo meldt Ajax. De club willigde het verzoek van de rechtspoot om terug te keren naar Nederland direct in. Donderdag stapte de voetballer in het vliegtuig. In Amsterdam zal hij aansluiten bij de beloften.

In Qatar speelt Ajax donderdag een oefenwedstrijd tegen het Belgische KAS Eupen.

Verenigde Staten

De nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten besloot vanwege de spanningen in het Midden-Oosten al om helemaal niet af te reizen richting Qatar, waar een trainingskamp stond gepland.

PSV

Ook bij PSV, dat eveneens in Qatar verblijft, maakt men zich zorgen over de situatie. De Eindhovenaren hebben bij luchtvaartmaatschappij Qatar Airways geïnformeerd naar de terugreis vanuit het trainingskamp in Doha, die voor zondag op het programma staat.

Na de raketaanval van Iran op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Irak hebben vrijwel alle grote luchtvaartmaatschappijen besloten om het luchtruim van Irak en Iran te mijden.

Qatar Airways is een van de weinige maatschappijen die nog steeds wel gebruik maakt van de gebruikelijke vliegroute vanuit de Perzische Golf naar Europa, die precies tussen Bagdad en Teheran door loopt.