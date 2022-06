Heilige gras op Wimbledon kleurt Oranje

Premium Het beste van De Telegraaf

Botic van de Zandschulp maakt na een stroeve start indruk tijdens zijn partij tegen Emil Ruusuvuori. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & Jan-Willem de Lange

LONDEN - Kranten uit meerdere landen, de BBC en namens Eurosport de ’uithangborden’ Mats Wilander en Barbara Schett. Ze wilden donderdagmiddag allemaal wat weten van Botic van de Zandschulp na zijn zege op Emil Ruusuvuori: 3-6, 6-1, 6-4 en 6-4. Op de All England Club hebben veel mensen door dat de nummer 21 van de plaatsingslijst op Wimbledon een speler is om in de gaten te houden.