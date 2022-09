Japanse international krijgt na 20 seconden rood, moeder barst in tranen uit

In de 59e minuut was het dan zover voor Nakajima. Hij mocht van de bank komen en het veld betreden, maar toen ging het snel mis bij de Japanner. Nakajima probeerde onmiddellijk een bal te onderscheppen met een tackle, maar kwam te laat en maaide zijn tegenstander onderuit. Aanvankelijk was de scheidsrechter nog mild en gaf hij Nakajima geel, maar nadat hij de beelden had teruggekeken trok hij alsnog een rode kaart.

Nakajima moest zo al binnen een minuut verbouwereerd het veld weer verlaten. En dat alles voor de ogen van zijn familie die in het stadion zat om zijn debuut niet te missen. Nakajima zijn moeder had zelfs een zakdoek nodig om haar tranen te verbergen. De rest van de familie zag het tafereel ook met ongeloof aan.