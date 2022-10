Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander blij met ’goed begin’ op Suzuka Verstappen en Norris snel weer op een lijn: ’Alles nog steeds oké tussen ons, joh’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen vlak na de kwalificatie waarin hij pole position veilig stelde. Ⓒ REUTERS

SUZUKA - Het verschil met de Ferrari’s was minimaal en vanwege een momentje met Lando Norris moest Max Verstappen nog even vrezen, maar uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes terecht. In het Formule 1-maffe Suzuka greep de 25-jarige Nederlander zijn vijfde pole van het jaar, waardoor de Red Bull-rijder nog steeds op koers ligt om zijn tweede wereldtitel op een rij in stijl in de wacht te slepen in Japan: vanaf de eerste startplek en – zo hoopt hij – met dezelfde overmacht die hem dit seizoen al elf zeges opleverde.