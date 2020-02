Brama ’in het belang van Twente’ terug bij selectie

Brama ontbrak tot nu toe het hele jaar in de wedstrijdselectie van de tukkers. Het publiek in de Grolsch Veste schreeuwt al weken om de comeback van de 33-jarige routinier.

Na de nederlaag tegen Emmen liet zowel Garcia als clubicoon Sander Boschker zich in uitgelekte tapes tegenover de fans van Twente negatief uit over Brama. „De jongens hebben geen vertrouwen en dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun jij denken dat het niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier de man is. Als jullie elke keer zo zingen dan gaat hij dat nog meer geloven”, vertelde de trainer uit Uruguay.

Keeperstrainer Boschker Boschker gaf aan dat Brama een negatieve invloed heeft op de spelersgroep. „De jongens hebben geen vertrouwen en dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun jij denken dat het niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier de man is. Als jullie elke keer zo zingen dan gaat hij dat nog meer geloven”, zei Boschker, die in 2010 met Brama kampioen van Nederland werd.