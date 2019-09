Iraanse judoka weigert terug te keren naar vaderland

Mollaei negeerde dat, maar kwam door een nederlaag in de halve finales de latere wereldkampioen Sagi Muki uit Israël niet tegen op de tatami.

Volgens de internationale judobond IJF was het de minister van sport Davar Zani die de coach van Mollaei kort voor zijn partij in de kwartfinales belde met het bevel het toernooi te verlaten. Voor de volgende partij was het de voorzitter van het Iraans olympisch comité die aan de telefoon hing met dezelfde opdracht. Mollaei weigerde opnieuw maar verloor waardoor een finale tussen hem en Muki uitbleef. De regeringen van Iran en Israël zijn gezworen vijanden.

Het is niet voor het eerst dat atleten uit Arabische landen of Iran wordt gezegd zich terug te trekken uit competities of te weigeren tegen Israëlische tegenstanders uit te komen. Op de Spelen van Athene 2004 besloot de Iraanse wereldkampioen Arash Mirasmaeili niet te judoën tegen de Israëliër Ehud Vaks. In Rio 2016 was er nog een rel rond de Egyptenaar Islam El Shebaby, die weigerde na zijn verloren partij de hand te schudden van de Israëliër Or Sasson. Het IOC stuurde hem nog voor de sluitingsceremonie naar huis.

Mollaei vreest straf in zijn vaderland en heeft IJF-voorzitter Marius Vizer om hulp gevraagd. „Ik ben een vechter, ik wil het overal tegen iedereen opnemen, maar ik leef in een land waarvan de wet dat mij niet toestaat”, zegt de Iraniër in een verklaring op de website van de IJF. Vizer heeft zijn hulp toegezegd.