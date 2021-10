Voetbalfans mogelijk niet meer welkom bij Nederlandse duels als incidenten aanhouden

Om de ongeregeldheden aan te pakken, formeerde de KNVB deze week een werkgroep met vertegenwoordigers van de clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten. Op basis van de overleggen binnen de werkgroep komen er extra maatregelen.

„Het betaald voetbal zet in op de persoonsgerichte aanpak binnen de huidige maatregelen: de goeden mogen niet of anders zo min mogelijk lijden onder de kwaden. Daar willen we ons voor blijven inzetten. Mocht een vermindering van incidenten uitblijven, dan komen we in de laatste fase waarbij het verhogen van straffen, weren van (uit)supporters en het nog sneller stilleggen of zelfs staken van wedstrijden tot de mogelijkheden gaan behoren.”

In de eerste weken van het seizoen ligt het aantal incidenten met voetbalsupporters aanzienlijk hoger dan normaal. De KNVB meldde onlangs dat er al 45 tuchtzaken zijn, terwijl dat er normaal gesproken 70 tot 90 in een heel seizoen zijn. Ook werden al driehonderd stadionverboden uitgedeeld, meer dan de helft van een volledig seizoen. „Dit seizoen is anders dan andere seizoenen”, zei een woordvoerder van de bond. „Het lijkt erop dat mensen na de coronabeperkingen nu een uitlaatklep zoeken voor opgekropte frustraties, maar dat is geen excuus natuurlijk.”

Het leidt tot extra maatregelen. Supporters van uitspelende clubs moeten zich in ieder geval tot aan de winterstop laten registreren voordat ze toegang krijgen tot een bezoekersvak. Wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid, zoals bekers bier, volgen waarschuwingen van de stadionspeaker. Als het gooien dan niet stopt, wordt de wedstrijd stilgelegd en sluit de catering bij de betreffende vakken. Wie voorwerpen op het veld gooit, zich schuldig maakt aan kwetsende spreekkoren, gezichtsbedekking draagt of geweld gebruikt, krijgt een landelijk stadionverbod en een geldboete.

De werkgroep hoopt dat hiermee de rust in en om de stadions terugkeert. „Wij hopen met heel ons voetbalhart dat alle aandacht, onze gezamenlijke aanpak en de genoemde acties zullen leiden tot een vermindering van het aantal incidenten in en rondom de voetbalstadions.”