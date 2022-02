Belgische voetbalbond start onderzoek naar matchfixing in cruciale topper

De maatregel komt er nadat gewezen Standard-voorzitter Roland Duchâtelet een klacht had ingediend tegen onder meer Anderlecht en Genk. De zakenman zegt over harde aanwijzingen te beschikken dat sommige spelers van Genk de wedstrijd op Anderlecht (4-0) met opzet verloren hadden in ruil voor horloges. Anderlecht werd in het bewuste seizoen kampioen twee punten voorsprong op Standard Luik.

De klacht van Duchâtelet is gericht tegen het oude bestuur van Anderlecht en Genk en een zekere ’X’, een man die geïdentificeerd kan worden als spelersmakelaar Mogi Bayat. Ook de (oud-)spelers Anthony Vanden Borre (toen bij Anderlecht) en Ilombe Mboyo (ex-Genk) worden genoemd. Twee oud-spelers van Standard, Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku, en drie supporters van de Rouches ondersteunen de klacht van Duchâtelet.

Meldingsplicht

„Elke club of aangeslotene moet feiten die het bestaan van een poging of daad van wedstrijdvervalsing aantonen of ernstig doen vermoeden melden bij de KBVB”, klinkt het in een persbericht van de voetbalbond. „Het niet-naleven van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire sancties.”

„De onderzoekscoördinator werd gelast om hierover informatie te verzamelen. Feiten van wedstrijdvervalsing die zich eventueel zouden hebben voorgedaan tijdens het seizoen 2013-2014 zijn nog niet verjaard.”