’Kanté volgt Benzema voor lucratief contract bij Al-Ittihad’

Kanté, WK-winnaar van 2018 in Rusland, kwam het afgelopen seizoen bij Chelsea niet veel aan spelen toe door een hamstringblessure. Daardoor lag hij zes maanden uit de roulatie. De verdedigende middenvelder kwam in 2016 over van Leicester City, waarmee hij toen net kampioen van Engeland was geworden.

Saudi-Arabië wil de eigen voetbalcompetitie met veel buitenlandse sterren versterken. Zo kwam Cristiano Ronaldo afgelopen winter al voor de oliedollars naar het Midden-Oosten. De Portugees speelt bij Al-Nassr.