Sport Kort: Zwembond steunt besluit IOC

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Zwembond steunt besluit IOC

21.59 uur: De Nederlandse zwembond KNZB is blij met de beslissing van het IOC de Olympische Spelen in 2021 op 23 juli te laten beginnen.

„Het is fijn dat er nu meer duidelijkheid is rondom de Olympische en ook de Paralympische Spelen”, zegt technisch directeur André Cats. „Dit geeft mentale rust en de mogelijkheid om weer plannen te maken richting volgend jaar. Voor veel van onze sporters is dit een kans om zich twaalf maanden langer voor te bereiden en nog sterker aan de start te staan.”

Cats ziet nog wel veel onzekerheden. ’’Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat er met de Europese kampioenschappen gaan gebeuren, die oorspronkelijk gepland stonden voor mei. Volgend jaar zouden op 16 juli in Fukuoka ook de wereldkampioenschappen van start gaan. Voor wat betreft parazwemmen wachten we nog op data voor de EK 2020 en de WK van 2021.”

„Bovenal hopen we natuurlijk dat de crisis waar we midden in zitten langzamerhand afvlakt en zijn we uit het veld geslagen door de slachtoffers die dagelijks te betreuren zijn”, zegt Cats.

Basketbal: Coach Franke weg bij basketballers ZZ Leiden

19.26 uur: Basketbalclub ZZ Leiden, dat uitkomt in de eredivisie, neemt na twee seizoenen afscheid van coach Rolf Franke. De club geeft aan een voltijdscoach te willen en heeft besloten het contract met Franke niet te verlengen, omdat hij de functie combineert met een fulltimebaan. „Dat is voor ZZ Leiden niet de optimale situatie gebleken”, aldus voorzitter Marcel Verburg.

Franke was behoorlijk succesvol met ZZ Leiden. Hij won vorig seizoen met de Leidse club de nationale beker, behaalde de halve finales van de play-offs in de Dutch Basketball League en de laatste zestien van de Europe Cup. Dit seizoen reikte de club weer tot de laatste zestien van de Europe Cup. Alle competities zijn vanwege de coronacrisis voortijdig beëindigd.