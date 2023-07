NEC werkt ook op Bram Nuytinck als magneet: ’Doorgroeien met de club’

NEC werkt als een magneet op oud-spelers van naam en faam, die nog graag in De Goffert een mooi laatste hoofdstuk aan hun carrière toevoegen. In navolging van andere clubcoryfeeën als Edgar Barreto, Lasse Schöne en Jasper Cillessen is deze zomer ook Bram Nuytinck na een langdurig verblijf in het buitenland teruggekeerd op het warme NEC-nest. De 33-jarige geboren Heumenaar is de beoogde nieuwe defensieleider na het vertrek van de Spanjaard Ivan Marquez naar 1.FC Nürnberg.

Bram Nuytinck is weer thuis bij NEC, de club uit zijn eigen stad Nijmegen. Ⓒ PRO SHOTS