Robin Gosens verkocht Ronald Koeman en Oranje ’nee’

De linksback van Atalanta Bergamo, die een topseizoen achter de rug heeft in Italië, is de zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder en kon opgeroepen worden door beide landen. Nadat de Duitse bondscoach Joachim Löw hem in maart selecteerde voor de oefeninterland tegen Italië, die vanwege de coronacrisis geen doorgang vond, werd Gosens nog gepolst door Koeman voor een interlandcarrière in het Nederlands elftal.

„Toen Koeman nog bij Oranje zat, heeft hij contact met me opgenomen. Hij feliciteerde me met mijn seizoen en vroeg of hij me kon overtuigen om voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal te kiezen”, aldus Gosens in Bild.

Gosens is geboren en opgegroeid in de Duitse grensplaats Emmerich en op 18-jarige leeftijd door Vitesse ontdekt bij de Duitse amateurclub VfL Rhede. Via Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo kwam Gosens in 2017 terecht bij het Italiaanse Atalanta Bergamo, waar de aanvallend ingestelde linksback een topseizoen achter de rug heeft en met negen goals en acht assists een groot aandeel had in het succes.

Die prestaties bleven niet onopgemerkt en resulteerden in uitnodigingen van zowel de Duitse bondscoach Joachim Löw als zijn Nederlandse collega Koeman.

„Ik heb de beslissing met mijn hart genomen en gekozen voor het land waar ik het meeste gevoel bij heb”, vertelt Gosens. „Dat is Duitsland: daar ben ik opgegroeid en voel ik me het meest mee verbonden. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ik de keuze kon maken tussen twee van deze voetbalgekke landen”, aldus Gosens, die in de Nations League-wedstrijden tegen Spanje en Zwitserland zijn debuut kan maken voor Duitsland. Zijn Nederlandse ploeggenoten Hans Hateboer en Marten de Roon zijn geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Polen en Italië.