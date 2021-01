Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Brooklyn Nets in afwachting van sterspeler Harden

10:00 uur De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets hoopt op korte termijn sterspeler James Harden te verwelkomen. De 31-jarige Amerikaan heeft het niet meer naar zijn zin bij Houston Rockets en wil snel overstappen naar de club uit New York. Bij de spraakmakende deal zouden vier spelers van de Nets betrokken zijn: Caris LeVert, Jarrett Allen, Rodions Kurucs en Taurean Prince.

Zonder dit viertal wisten de Nets stadgenoot New York Knicks te verslaan: 116-109. Kevin Durant was in de derby de topscorer bij Brooklyn met 26 punten. Liefst zeven spelers van de Nets eindigden in de dubbele cijfers. De ploeg had, ook door coronaperikelen, slechts negen spelers ter beschikking.

Titelhouder Los Angeles Lakers versloeg Oklahoma City Thunder met 128-99. LeBron James bracht bij de NBA-kampioen 26 punten op zijn naam.

Dankzij een uitblinkende Damian Lillard (40 punten en 13 assists) won Portland Trail Blazers met 132-126 van Sacramento Kings.

Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks naar een zege tegen Detroit Pistons: 110-101. De Griek liet de twintigste triple-double in zijn NBA-loopbaan noteren: 22 punten, 10 rebounds en 10 assists

Tennis: Hurkacz wint toernooi in Delray Beach

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz (23) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach op zijn naam geschreven. De nummer 35 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets: 6-3 6-3. De partij was na 1 uur en 8 minuten voorbij.

Hurkacz veroverde zijn tweede ATP-titel na zijn primeur in 2019 bij het toernooi in Winston-Salem. Dat deed hij in Delray Beach zonder een set te verliezen gedurende het evenement.

De 20-jarige Korda, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. De nummer 119 van de wereld haalde in Delray Beach wel voor de eerste keer de finale.