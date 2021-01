Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Olympisch hordekampioene McNeal geschorst om dopingovertreding

15.51 uur: Een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio is olympisch hordekampioene Brianna McNeal voorlopig geschorst. De 29-jarige Amerikaanse, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud pakte op de 100 meter horden, zou hebben geknoeid met een dopingtest. Het mondiale antidopingbureau WADA beschouwt dat als een overtreding van de dopingregels.

De AIU, de integriteitseenheid binnen de atletiek, heeft McNeal daarom een voorlopige schorsing opgelegd. De Amerikaanse is een concurrente van Nadine Visser, met 12,62 de houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Visser eindigde in 2019 bij de WK in Doha als zesde. McNeal werd daar in de series gediskwalificeerd vanwege een valse start. Haar landgenote Nia Ali pakte in Doha de wereldtitel.

Handbal: Geen WK voor Nederlandse handballers

14.24 uur: De Nederlandse handballers blijven thuis. De internationale handbalfederatie IHF heeft de Nederlandse bond laten weten geen verdere terugtrekkingen te verwachten voor het WK, dat woensdag in Egypte is begonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson stond klaar om als reserve in te vallen in het geval een land vanwege het coronavirus niet kon meedoen aan de mondiale eindronde.

Oranje was in eerste instantie de derde reserve. Tsjechië en de Verenigde Staten moesten zich begin deze week vanwege coronabesmettingen binnen hun selecties terugtrekken. Noord-Macedonië en Zwitserland namen de opengevallen plekken in.

De Nederlandse handballers bereidden zich de afgelopen dagen voor op de reis naar Egypte voor het geval nog een land zou afhaken. Verschillende deelnemers hadden te maken met besmettingen binnen de selectie, zoals Kaapverdië dat in Portugal in quarantaine moest. Het leidde echter niet tot nog meer afmeldingen voor het WK.

De Nederlandse bond verklaarde zich bij de IHF bereid om de nationale ploeg naar Egypte te sturen, indien nodig. Bondscoach Richardsson zat woensdag op luchthaven Schiphol al klaar voor de mogelijke reis. „Ik heb mijn vlucht naar IJsland voor de zekerheid maar vast geskipt. Ik had werkelijk waar niet gedacht dat de situatie zo snel zou veranderen”, zei de IJslander. „Begin deze maand had ik er nog geen moment bij stilgestaan, maar nu is het anders. Als we een oproep krijgen, gaan we. De spelers zijn er klaar voor. Het is voor hen een droom op een WK te spelen.”

De enige keer dat de handballers meededen aan een WK was in 1961. In januari vorig jaar was de de Nederlandse mannenploeg voor het eerst actief op een EK.

Algemeen: Sportbonden ondertekenen manifest voor meer diversiteit

13.19 uur: De Nederlandse sportbonden gaan zich de komende jaren inzetten voor meer diversiteit binnen hun sport en hun organisatie. Op het onlinesymposium over diversiteit en inclusie ondertekenden 26 bonden het Charter Diversiteit, dat ze samen met sportkoepel NOC*NSF hebben opgesteld. Het gaat onder meer om het voetbal, hockey, schaatsen, gymnastiek, korfbal, tafeltennis, badminton en skiën. Voorzitter Marijke Fleuren van de Europese hockeyfederatie EHF, al jarenlang voorvechtster voor meer diversiteit in de sport, zette ook haar handtekening onder het manifest.

„Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt iédereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, zegt Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF. „Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”

De sportkoepel heeft een symposium over dit onderwerp georganiseerd, omdat uit onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de lhbti-gemeenschap en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten en zich ook minder thuis voelen in de sport. Tijdens het symposium presenteerden diverse belangenorganisaties ook een vernieuwde richtlijn voor gender- en seksediversiteit, die bedoeld is om sportorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. In de richtlijn staan praktische tips en voorbeelden die sportbonden en verenigingen kunnen gebruiken om passend beleid te maken en de juiste ondersteuning te bieden.

„De richtlijn richtte zich voorheen op transgenders in de sport, maar gender en sekse is veel breder dan dat”, zegt Kaper. „Om ook andere gender- en seksediverse personen te representeren, is de richtlijn aangepast.”

Voetbal: Spaanse bondscoach Enrique fan van Barça-talent Pedri

12:19 uur De getalenteerde tiener Pedri van FC Barcelona kan in de aanloop naar het EK komende zomer vermoedelijk een oproep verwachten van bondscoach Luis Enrique. De voorman van Spanje houdt naar eigen zeggen de stormachtige ontwikkeling van de 18-jarige middenvelder nauwlettend in de gaten.

„We hebben hem nog niet geselecteerd, maar hij behoort inmiddels wel tot de groep kandidaten”, liet Enrique weten. „Hij is vaste keus bij Jong Spanje, maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet voor het EK van de A-selectie kan oproepen. Wat dat betreft, heb ik de vrije hand. Ik selecteer spelers die een plaats in de EK-selectie verdienen. Pedri kan tussen nu en maart bij de groep komen. Hij is een speler die we vrijwel allemaal graag zien voetballen.”

Pedri is dit seizoen onder trainer Ronald Koeman uitgegroeid tot een vaste waarde. Het samenspel met vooral sterspeler Lionel Messi verloopt goed en hij straalt op het veld voor een tiener al veel flair en zelfvertrouwen uit.

Voetbal: Aston Villa kan vanwege corona niet spelen

11:37 uur De Engelse voetbalclub Aston Villa heeft te weinig spelers om zondag te kunnen spelen tegen Everton. Op verzoek van de club uit Birmingham, de ploeg van oud-Ajacied Anwar El Ghazi, heeft de Premier League de competitiewedstrijd daarom uitgesteld. Sinds vorige week zitten heel wat spelers en stafleden van Villa in isolatie vanwege het coronavirus.

Eind vorige week moest Aston Villa zelfs het trainingscomplex sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen. De bekerwedstrijd tegen Liverpool ging wel door, maar de club trad aan met alleen maar talenten uit de jeugd onder wie de Nederlanders Lamare Bogarde en Sil Swinkels. De veredelde jeugdploeg moest met 4-1 buigen voor de Engelse kampioen.

De wedstrijd tegen Everton gaat in ieder geval niet door. Aston Villa hoopt zondag wel de training te kunnen hervatten. Volgende week woensdag staat het duel met Manchester City op het programma. De Premier League heeft voor 23 januari de wedstrijd Aston Villa - Newcastle United op het programma gezet, die begin december niet kon doorgaan vanwege een coronagolf bij Newcastle.

Basketbal: Brooklyn Nets in afwachting van sterspeler Harden

10:00 uur De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets hoopt op korte termijn sterspeler James Harden te verwelkomen. De 31-jarige Amerikaan heeft het niet meer naar zijn zin bij Houston Rockets en wil snel overstappen naar de club uit New York. Bij de spraakmakende deal zouden vier spelers van de Nets betrokken zijn: Caris LeVert, Jarrett Allen, Rodions Kurucs en Taurean Prince.

Zonder dit viertal wisten de Nets stadgenoot New York Knicks te verslaan: 116-109. Kevin Durant was in de derby de topscorer bij Brooklyn met 26 punten. Liefst zeven spelers van de Nets eindigden in de dubbele cijfers. De ploeg had, ook door coronaperikelen, slechts negen spelers ter beschikking.

Titelhouder Los Angeles Lakers versloeg Oklahoma City Thunder met 128-99. LeBron James bracht bij de NBA-kampioen 26 punten op zijn naam.

Dankzij een uitblinkende Damian Lillard (40 punten en 13 assists) won Portland Trail Blazers met 132-126 van Sacramento Kings.

Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks naar een zege tegen Detroit Pistons: 110-101. De Griek liet de twintigste triple-double in zijn NBA-loopbaan noteren: 22 punten, 10 rebounds en 10 assists

Tennis: Hurkacz wint toernooi in Delray Beach

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz (23) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach op zijn naam geschreven. De nummer 35 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets: 6-3 6-3. De partij was na 1 uur en 8 minuten voorbij.

Hurkacz veroverde zijn tweede ATP-titel na zijn primeur in 2019 bij het toernooi in Winston-Salem. Dat deed hij in Delray Beach zonder een set te verliezen gedurende het evenement.

De 20-jarige Korda, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. De nummer 119 van de wereld haalde in Delray Beach wel voor de eerste keer de finale.