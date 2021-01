Poolse tennisser Hurkacz wint toernooi in Delray Beach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Hurkacz wint toernooi in Delray Beach

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz (23) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach op zijn naam geschreven. De nummer 35 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets: 6-3 6-3. De partij was na 1 uur en 8 minuten voorbij.

Hurkacz veroverde zijn tweede ATP-titel na zijn primeur in 2019 bij het toernooi in Winston-Salem. Dat deed hij in Delray Beach zonder een set te verliezen gedurende het evenement.

De 20-jarige Korda, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. De nummer 119 van de wereld haalde in Delray Beach wel voor de eerste keer de finale.