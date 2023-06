Premium Het beste van De Telegraaf

‘De club voert al een groot aantal jaren een heel goed beleid om de stad klaar te maken voor de Eredivisie’ Reportage Almere City: Flevopolder snakt naar hoogste voetbalniveau

Door Jeroen Kapteijns

Nordin Bakker viert met teamgenoten feest nadat VVV na strafschoppen is verslagen. Ⓒ Pro Shots

ALMERE - Achttien jaar na de entree in het betaald voetbal van Almere City, toen nog FC Omniworld geheten, lonkt een debuut in de Eredivisie voor de enige profclub van Flevoland. Het recordtempo van 45 minuten waarin het 4500 plaatsen tellende Yanmar Stadion uitverkocht raakte voor de eerste wedstrijd tegen FC Emmen in de finale van de promotie/degradatie play-offs (vanavond om 20.00 uur) laat zien hoe hoog de promotiekoorts is opgelopen bij de jongste Nederlandse profclub.