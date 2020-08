Jumbo-Visma neemt leidersrol in doldwaze Tour-rit

Primoz Roglic. Ⓒ Reuters

NICE - Onzekerheid, blijdschap, woede en opluchting wisselden elkaar af in Nice. Covid-19 hield de Tour-ouverture stevig in een greep, maar toen het startschot klonk leken de zorgen even voorbij. Hevige regenval bracht andere zorgen met zich mee in de vorm van spekgladde wegen, waar de ene na de andere glijpartij een gevolg van was. In de soms levensgevaarlijke omstandigheden kwam één ding wel duidelijk naar voren. Dat Jumbo-Visma zich in de doldwaze eerste Tour-rit manifesteerde als de ’patron’ van het peloton.