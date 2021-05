UCI mild voor Nacer Bouhanni: twee maanden schorsing na ’dwaze actie’

De 30-jarige Bouhanni reed destijds de Brit Jake Stewart klem tegen de dranghekken aan. Stewart kon slechts ternauwernood op zijn fiets blijven zitten en ontsnapte aan een zware valpartij.

Bouhanni sprintte aanvankelijk naar de derde plaats in Cholet, maar de jury besloot hem na bestudering van de tv-beelden uit de uitslag te schrappen. „Het spijt me voor Jake Stewart”, excuseerde de Fransman zich nadien. „Ik zag Elia Viviani aanzetten en wilde zijn wiel nemen. Ik geef toe dat ik in de fout gegaan ben door van mijn lijn af te wijken, maar ik had Jake op dat moment niet gezien. Daarna kwamen we in contact, raakte ik uit evenwicht en probeerde ik vooral te zorgen dat ik niet zou vallen. Dit was zeker niet bewust.”

’Moeilijke periode’

De actie van Bouhanni levert hem nu een schorsing van twee maanden op, van 8 april tot 7 juni. Dat is zeven maanden minder dan Dylan Groenewegen, nadat de Nederlander Fabio Jakobsen ten val bracht in de Ronde van Polen. De Internationale Wielerunie UCI had het „gevaarlijke gedrag” van de Fransman eerder al veroordeeld en haar Disciplinaire Commissie het incident laten onderzoeken.

De Fransman ging akkoord met de schorsing en zegde ook toe te zullen deelnemen aan een educatief programma van de UCI.

„Ik wil nogmaals mijn excuses overbrengen aan Jake Stewart”, aldus Bouhanni in een reactie op zijn straf. „En hem verzekeren dat ik hem echt niet in gevaar wilde brengen. Ik heb een fout gemaakt door van mijn lijn af te wijken en daarvan moet ik de gevolgen dragen. Ik kijk nu uit naar de wedstrijden in juni, zeker het Franse kampioenschap in mijn geboorteplaats Épinal. Ik wil ook mijn kansen op een deelname aan de Tour behouden. Er is vandaag een einde gekomen aan een periode van onzekerheid. Ik heb het moeilijk gehad, vooral door het verbale geweld op sociale media.”